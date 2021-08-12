/645035/وفاة-طه-عثمان-لاعب-وادي-دجلة-السابق-تفاصيل

توفى طه عثمان، لاعب نادي المصرية للاتصالات الحالي ووداي دجلة السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 أغسطس في حادث أليم بالمنيا مسقط رأسه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر حسام عرفات، لاعب وادي دجلة الحالي، صورا تجمعه بزميله السابق في الفريق ناعيا اللاعب: "البقاء لله يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اللاعب طه عثمان، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 24 عاما.

فيما نعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفاة اللاعب طه عثمان، والذى وافته المنية عن عمر يناهز 24 عاما.

توفى طه عثمان، لاعب نادى المصرية للاتصالات الحالى ووداى دجلة السابق، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 أغسطس فى حادث بمحافظة المنيا مسقط رأسه.

فيما نعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفاة اللاعب طه عثمان، والذى وافته المنية عن عمر يناهز 24 عاما.

وشارك طه عثمان، فى صفوف وادى دجلة فى موسم 2019 قبل نهاية عقده، ويلعب حاليا، مع فريق المصرية للاتصالات أحد أندية القسم الثانى بالدورى المصرى لكرة القدم.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ورفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز خلفالزمالك برصيد 67 نقطة ، بينما رفع الإسماعيلي رصيده النقطة 34 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.