/645033/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة حالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد وسانت وجونستون الأسكتلندي في الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة سانت جونستون (أسكتلندا) أمام جالاتا سراي (تركيا) 8 مساءً

سيلتك (أسكتلندا) أمام يابلونك (التشيك) – 8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام أبها أمام الشباب 6.15 مساءً

تقام الرائد أمام الفتح 6.20 مساءً

تقام الحازم أمام التعاون 7.55 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تفام مباراى البنك الأهلي أمام فريق أسوان 7 مساءً OnTime Sports

تفام مباراة المقاولون العرب أمام فريق الجونة 7 مساءً - OnTime Sports

تقام مباراةبيراميدز أمام فريق المصري البورسعيدي 9 مساءً - OnTime Sports.

حقق النادي الإسماعيلي تعادلا هاما مع الاهلي بهدف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ورفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز خلفالزمالك برصيد 67 نقطة ، بينما رفع الإسماعيلي رصيده النقطة 34 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.