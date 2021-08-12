فيديو - مستشار المفتى : يمكن عقد الزواج عبر الفيديو كونفرانس.. بشرط

وأضاف، خلال لقائه لـ برنامج "رأى عام"، المذاع على فضائية "تن"، أن هذه الضوابط تتمثل فى التأكد من حقيقة الأشخاص وحضور الشهود والعروسة وضمان عدم حدوث مشكلات تقنية أو فنية فى التواصل أثناء العقد، لافتًا إلى أنه يمكن فى هذه الحالة عقد القران فى أضيق نطاق، من أجل التعارف بين الزوجين.
واعتبر الدكتور مجدى عاشور، أن ذلك من إيجابيات عصر الرقمنة، بعد التحقق من الشخصيات الموجودة، والولى والشهود، وعقد القران بطريقة صحيحة وصيغة صحيحة، لافتا إلى أنه يمكن توثيق العقد فيما بعد أو عن طريق السفارة أو القنصلية.
الزواج بالفيديو كونفرانس
وتابع: "المؤسسات الدينية المصرية على دراية بتفاصيل الرقمنة الحديثة، مشددا على أنه لابد من استخدام الديجيتال فى كل شىء، مؤكدا أن استخدام الإنترنت ووسائل التواصل المختلفة أصبحت من المهمة بمكان"
ولفت مستشار المفتى إلى أنه منذ 1928 وحتى عام 2012 هناك أجيال تربت على بعض الأفكار المغلوطة ولإزالة هذه الأفكار يحتاج ذلك لوقت وجهد وتضافر الجهود من كل المؤسسات.
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