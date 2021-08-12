حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 13-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13/8/2021

مهنياً: يحدث هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وعاجلاً ويؤسس لحالات نزوح مهمة أو علاقات مع الخارج ، أو تغييرات إيجابية في المواقف.

عاطفياً: يتغير المناخ العاطفي للأفضل ، ويصبح أكثر انسجاما مع البيئة ويجذب انتباه الشريك.

صحياً: لا تنجرف في الإغراءات التي تجعلك تأكل كثيراً في بعض الأحيان ، فكن حذرًا.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 13/8/2021

مهنياً: حيويتك تفيض ، تعلن عن شراكة ، تتألق بشخصية حازمة ، وتبدو متوازناً في اختياراتك.

عاطفياً: وجود الزهرة في مكان مناسب مع برجك يمنحك جاذبية نادرة ويفتح دائرة الدعوات والمناسبات الحلوة ، وقد تجلب لك السماء مفاجأة.

صحياً: لا تدع أي شخص يخلط بين أفكارك ويقلق بشأن هدف في حد ذاته.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 13/8/2021

مهنياً: يتم فرض أوضاع وترتيبات مالية عليك وتختبر مفاوضات مهمة للغاية مرتبطة بأصولك ودخلك.

عاطفياً: تُظهر اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتنظر إلى أشياء معينة يمكن أن تحافظ على العلاقة جيدة قدر الإمكان.

صحياً: لا تتسرع في الموافقة على نظام غذائي قبل أن تقوم بدراسته من جميع جوانبه ، لأن الندم قد لا يساعدك فيما بعد.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13/8/2021

مهنياً: هو أيضاً يوم التعاون ، وقد تجد نفسك في مرحلة ما مسؤولاً عن لعب دور فعال ومفيد في مجتمعك ، ولفت الانتباه إلى صفاتك وأعمالك الصالحة.

عاطفياً: أنت محتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني ، أو تحتاج إلى تسوية علاقتك مع شريكك أو الاتفاق على خطوات مستقبلية.

صحياً: التدخين من أخطر الأمور على صحتك ، وأخطرها تدخين الشيشة.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 13/8/2021

مهنياً: هذا اليوم يفتح أبواباً مغلقة ، ويفتح آفاقاً مشرقة وواعدة ، ويطرح مجموعة من الأفكار الجديدة للتداول.

عاطفياً: عبر عن نفسك بطلاقة اليوم ، وقد تتأثر بشيء من الماضي سيعود إلى الطاولة.

صحياً: عندما تعود إلى المنزل من العمل ، تخلص من همومك ومشاكلك وارتد ملابس رياضية وانطلق.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13/8/2021

مهنياً: ظروف عملك تتحسن ، الأعمال المالية مزدهرة وكل شيء يسير حسب الخطة.

عاطفياً: أنت قادر على تهدئة الأجواء وتهدئة الأفكار بينك وبين الشريك ، بحيث تعود العلاقة إلى الحياة بمجرد أن تهدأ المشاعر.

صحياً: قد يكون لديك أي أعراض صحية أثناء القيادة ، لكنك لن تصاب.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 13/8/2021

مهنياً: احذر من الخلافات والمواجهات الحادة لأنها قد تسبب مشاكل وتولد مشاعر الإحباط التي تؤثر سلباً على معنوياتك وتبدو عاجزة.

عاطفياً: لا تستخرج أوراق الماضي لأن هذا لن يساعدك بأي شكل من الأشكال ، بل قد يجعل الأمور أكثر صعوبة مع الشريك.

صحياً: لا تستخدم كل طاقتك في العمل ، ولكن وفر الكثير منها لممارسة الرياضة والتخلص من مشاكل الإرهاق.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13/8/2021

مهنياً: يوم جيد جداً حاول المشاركة في الأنشطة وساعد على تحسين بعض الأشياء. استمع إلى صوتك واعرض المساعدة عندما تستطيع.

عاطفياً: العلاقة مع الشريك في أفضل أيامها ، وهذا مؤشر جيد على أنه يمكن بناء مستقبل مشرق وأفضل.

صحياً: اتبع البرامج التعليمية المتعلقة بالرعاية الصحية ، فهي مفيدة للغاية.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 13/8/2021

مهنياً: هذا اليوم يمكن أن يثير بعض المشاكل السابقة ويقودك إلى مواجهة مشكلة إدارية وتضطر إلى إخفاء المعلومات أو المستندات.

عاطفياً: ليس من الضروري أن تغضب وتشرح للحبيب وجهة نظرك بهدوء ، فهو بالتأكيد سيفهمها ويفهم الأمر.

صحياً: تجنب الأطعمة الدهنية قدر الإمكان واختر الأطعمة الغنية بالبروتين من القائمة.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13/8/2021

مهنياً: هذا اليوم مناسب لك لتوسيع دائرة الحركات الاجتماعية والمهنية ، والاستفادة من تعاطف الزملاء وبعض القادة ، فلا تخجل ولا ترفض الدعوات.

عاطفياً: أنت تقف مع من تحب في موقف صعب ، مما يزيد من إعجابهم وحبهم لك وإحساسهم بإخلاصك الحقيقي لهم.

صحياً: ساعد نفسك قبل أن تساعد الآخرين ووجههم لكيفية المحافظة على صحتهم.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13/8/2021

مهنياً: تتناغم الظروف الفلكية معك لتجعل رحلتك أسهل ولتقدم لك اتصالات ناجحة وإشراقًا وازدهارًا في ظل التأثيرات المتميزة لتحريك المشتري في برجك.

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك ضروري ، وهذا يزيد من مستوى الثقة بينكما.

صحياً: أنت راضٍ عن الفهم والدعم الذي تتلقاه لتحركاتك على مختلف المستويات ، وخاصة على المستوى الرياضي.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13/8/2021

مهنياً: يمكن أن يؤدي يوم صعب إلى خيبة الأمل واليأس. تجنب اتخاذ قرار صارم ، ولا تخاطر بسلامتك ، وخذ بعين الاعتبار حالتك الصحية إذا كنت تعاني من نوبة صرع ،

عاطفياً: الشريك يهتم بما يدور في ذهنك ، فأخبرهم اليوم قبل الغد بحقيقة نواياك وخطواتك القادمة.

صحياً: أن تكون متوتراً للغاية ليس في مصلحتك على الإطلاق ، والهدوء هو مفتاح حل أي مشكلة.