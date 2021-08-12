طقس الخميس .. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وشبورة مائية .. القاهرة 39

جدة - نرمين السيد - قال خبراء الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس سيكون مائلا للحرارة، وحار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، والطقس معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر .





وأشاروا إلى أن يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء. الطقس اليوم ويسود الطقس أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد. وبالنسبة لـ حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، يصحبها هبات نشطة أحيانا على مناطق من شمال الجمهورية، بالإضافة إلى منطقة خليج السويس و شمال البحر الأحمر. وتتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال الجمهورية تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم : القاهرة 39/25 الإسكندرية 33/25 مرسى مطروح 33/26 السلوم 34/25 دمياط 35/26 بورسعيد 33/28 العريش 34/25 الزقازيق 40/24 طنطا 41/24 شبين الكوم 41/24 بنها 41/24 المنصورة 40/24 كفر الشيخ 40/23 دمنهور 39/23 المحلة الكبرى 41/24 العاشر من رمضان 39/25 الإسماعيلية 38/26 السويس 37/27 الفيوم 40/24 بنى سويف 40/26 المنيا 40/26 أسيوط 41/27 سوهاج 41/27 قنا 43/29 الأقصر 42/29 أسوان 42/31 رأس سدر 38/27 شرم الشيخ 39/31 سانت كاترين 29/20 الغردقة 37/31 مرسى علم 38/29 شلاتين 39/30 حلايب 39/30

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