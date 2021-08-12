مستشار الرئيس : متحور دلتا لم يظهر فى مصر .. وزيادة الإصابات أمر طبيعى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن متحور "دلتا"، لم يظهر فى مصر حتى الآن، لافتا إلى أن المعامل المركزية بـ وزارة الصحة تجرى تحليلا جينيا لعينات عدد من المصابين بـ كورونا خلال الفترة الماضية، ولم يثبت اختلافها عن العينات التى جرى تحليلها فى الشهور الماضية.





وقال، فى تصريحات لـ وكالة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية، إن ظهور التحورات لـ فيروس كورونا أمر متوقع، وخصوصا بعد ظهور متحور دلتا فى نحو 127 دولة حول العالم، لافتا إلى أن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور، ومتحور دلتا هو رابع نوع من كورونا الذى ظهر أواخر 2019، وهناك عشرات من المتحورات للفيروسات. وأوضح تاج الدين أن الزيادة الأخيرة فى أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا فى مصر أمر طبيعى، خصوصا وأنها تأتى بعد فترة من الأعياد وتزاحم المواطنين فى "المصايف" وأماكن التنزه.

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