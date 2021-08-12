الخارجية : نتابع لحظة بلحظة نتائج التحقيقات فى حادث حريق كنيسة مارجرجس

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، فى ضوء مواصلة متابعة وزارة الخارجية للحادث الذى تعرضت له مؤخرا كنيسة مارجرجس بمدينة Vancouver بمقاطعة British Colombia الكندية، يوم 20 يوليو الماضى.

وكشفت وزارة الخارجية فى منشور لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن السفير هشام سيف الدين أكد على اهتمام مصر بالتعرف فى أقرب وقت ممكن على جميع المستجدات المرتبطة بالحادث أولاً بأول، ونتائج التحقيقات فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن كنيسة مارجرجس القبطية الأرثوذكسية فى مدينة فانكوفر الكندرية قد تعرضت لـ حريق هائل فى 20 يوليو الماضى، أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل.

وأكدت سفارة مصر فى كندا، فى بيان لها، أنها تتابع نتائج التحقيقات التى تجريها السلطات الكندية لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان نتاج عمل إرهابى أو تخريبى متعمد، لتدعو كافة جهات التحقيق إلى سرعة الانتهاء من التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، ومحاسبة المسئول عنه.