وزير الأوقاف يعلن انطلاق المحاضرات التثقيفية بـ معسكر أبى بكر الصديق

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جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "انطلاق المحاضرات التثقيفية بمعسكر أبى بكر الصديق .. الفوج الأول للعام المالى 2021 / 2022م تتمنى لهم التوفيق".
وتستمر أعمال المعسكر التثقيفى حتى السبت المقبل بـ الإسكندرية، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ، كما يتضمن البرنامج التدريبى جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.
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