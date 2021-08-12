مصر تعزى مالى فى هجوم جاو : نتضامن معكم لمواجهة كل أشكال الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مالى الشقيقة جرّاء الهجوم الذى شهدته بعض القرى بمنطقة جاو فى مالى، والذى أودى بحياة أكثر من 50 شخصا، وأسفر عن عديد من الجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين".

وتؤكد مصر، حكومةً وشعبا، على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية مالى الشقيقة فى هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع مالى فى مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.