خطوات تقديم الضباط المتخصصين 2021 بالرابط وشروط تقديم الضباط المتخصصين

خطوات تقديم الضباط المتخصصين ازدادت نسب البحث عبر الإنترنت وازدات نسب التساؤلات خلال هذه الأيام عن كيفية تقديم الضباط المتخصصين. فبعدما حددت وزارة الداخلية موعد التقديم لعام 2021 خلال المؤتمر الذي قد انعقد في أكاديمية الشرطة المصرية. وتم من خلاله اعتماد البدء لقبول الدفعة الجديدة بكلية الشرطة 2021 للالتحاق بها كضباط متخصصين. وكذلك تم تحديد جميع الكليات والمعاهد المطلوبة للالتحاق كضباط متخصصين. وتم بعد ذلك تخصيص الموقع وتحديد الخطوات للتقديم بكلية الشرطة المصرية التي سنذكرها إليكم خلال هذه المقالة. شروط الألتحاق بالكلية الحربية ورابط التقديم.

خطوات تقديم الضباط المتخصصين 2021

للتقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2021 عليك اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية. اختر أكاديمية الشرطة. اضغط علي التسجيل في كلية الشرطة عام 2022/2021. ابدأ بتسجيل الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بك. الآن عليك اختيار التاريخ المناسب للقيام بتأدية اختبار القدرات. أخيرا ستظهر صفحة بها معلومات عن الاختبارات وميعادها والرقم السري. احتفظ بهذه الصفحة علي هاتفك لحين الحاجة إليها.

موقع تقديم الضباط المتخصصين 2021 بكلية الشرطة

مراعاة لظروف فيروس الكورونا التي يمر بها العالم وحفاظا على صحة الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة لهذا العام. حددت وزارة الداخلية الموقع الرسمي لتقديم الضباط المتخصصين للتقديم من خلاله وذلك لمنع التزاحم وتكدس الطلاب أثناء التقديم.

الكليات المطلوبة للضباط المتخصصين وموعد التقديم

حاملي ليسانس الحقوق عام 2020 بحيث يبدأ التقديم من 27 يوليو إلى 19 أغسطس للذكور والإناث.

خريجي كليات التربية الرياضية والحقوق وجميع حاملي البكالوريوس والليسانس أو الماجستر أو الدكتوراه من الذكور والإناث ليبدأ التقديم من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر 2021.

التخصصات المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة من البنات 2021.

شروط الالتحاق بالضباط المتخصصين 2021

لا بد من توافر بعض الشروط في الطالب المتقدم لكلية الشرطة وهي: