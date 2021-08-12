نيفين جامع : تلقينا 40 ألف طلب لـ إحلال السيارات .. وإنشاء 13 مجمعا صناعيا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن 40 ألف شخص تقدموا لـ مبادرة إحلال السيارات، منهم أن 23 ألفًا و800 شخص كانت أوراقهم مستوفاة للشروط، مؤكدة تسليم 3 آلاف منهم سيارات جديدة.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل ما تستورده الدولة من الخارج مطلوب فى السوق المصرية، موضحة أن الوزارة أجرت دراسة لكل ما تحتاجه من تمهيدًا لتصنيعه فى مصر. وأكدت الدكتورة نيفين جامع أنه يجرى إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى مصر معظمهم فى الصعيد، وأنه تم الانتهاء من 7 مجمعات بهم 4.600 وحدة، لافتة إلى أن هذه المجمعات من المقرر أن تنتج منتجات غذائية وكيمياوية ومنسوجات. وتابعت: "الدولة نجحت فى تقليل فاتورة الاستيراد، والمجمعات تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهدف منها جذب المستثمر الصغير وأصحاب المشروعات للعمل بها"، مختتمة بالقول إن أسعار كراسة التقديم تتراوح بين 300 و500 جنيه.

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