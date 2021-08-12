/645032/المنافسة-تشتعل-ترتيب-الدوري-الأردني-بعد-خسارة-فريق-الوحدات

أشتعلت منافسات الدوري الأردني لكرة القدم بعد خسارة فريق الوحدات متصدر الترتيب أمام نظيره الرمثا ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر والتي أقيمت على ملعب الفريق الأول، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الأردني.

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الأردني بعد خسارة فريق الوحدات وتوقف رصيد الوحدات عند النقطة 29 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز وبنفس الرصيد من النقاط مع السلط وصيف البطولة ، ويأتي خلفهم الرمثا بـ 27 في المركز الثالث بالجدول بعد نهاية الجولة الثالثة عشر من الدوري. جدول ترتيب الدوري الأردني بعد هزيمة الوحدات فريق الوحدات - 29 نقطة فريق السلط - 29 نقطة فريق الرمثا - 27 نقطة فريق الفيصلي - 26 نقطة فريق الحسين إريد - 20 نقطة الدوريات العربية الأغلى في المنطقة العربية ويستعرض دوت الخليج القيمة التسويقية للدرويات العربية الأغلى في المنطقة والتي تأتي على رأسها الدوري السعودي والمصري والإماراتي. ويحتل الدوري السعودي “دوري كأس محمد بن سلمان المحترفين” صدارة ترتيب الدوريات العربية الأغلى بقيمة وصلت 335.93 مليون يورو. وجاء الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربي" في المرتبة الثانية بقيمة 179 مليون يورو. ترتيب الدوريات العربية من حيث القيمة التسويقية بينما أحتل الدوري القطري ” دوري نجوم قطر ” المرتبة الرابعة بقيمة 147.7 مليون يورو. ويأتي الدوري المصري في المركز الرابعة بقيمة وصلت الي 147.09 مليون يورو. الخامس : الدوري الجزائري بقيمة 119.98 مليون يورو. السادس : الدوري التونسي بقيمة 107.31 مليون يورو. السابع : الدوري المغربي بقيمة 93.58 مليون يورو. الثامن : الدوري اللبناني بقيمة 6.38 مليون يورو.

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