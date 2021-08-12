/645029/أحمد-حجازي-عن-سبب-الخسارة-في-بداية-الدوري-السعودي-لم-ندخل-في-المباراة

أكد الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد السعودي، أن فريقة في لقاء اليوم لم يكن مستعد بشكل جيدا للمباراة، ولم يتمكنو من الدخول في أجواء المباراة، وجاء ذلك بعد الخسارة في المباراة الإفتتاحية بدوري السعودي للمحترفين أمام ألفجاء.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد السعودي بعد الخسارة في المباراة الإفتتاحية، لبطولة دوري السعودية للمحترفين، أمام ألفجاء، بهدف دون رد.

وقال أحمد حجازي في تصريحات بعد نهاية المباراة: "كنا نتمنى بداية أفضل للموسم من هذه النتيجة، وهذه بداية الدوري، والمشوار لا يزال طويلا، وعلينا الاستعداد والتركيز في المباريات المقبلة".

وأضاف: "لم ندخل أجواء المباراة بسرعة، وهذا ما تسبب بالهدف الأول المبكر للفيحاء الذي أربكنا كثيرا في المباراة، ولم يجعلنا نلعب بالنظام الذي نريده من بداية اللقاء".

وأكد حجازي: "كنا نتمنى أن نظهر بشكل أفضل مع هذا الانسجام، فنحن لم نغير الكثير في الفريق، والانسجام سيظهر بشكل كبير في المباريات المقبلة".

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

عرض النصر السعودي لمحمد الشناوي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن إخطار أحد الوكلاء لإدارة القلعة الحمراء، باستعداد النصر السعودي بتقديم عرض بـ 6 مليون دولار للضم محمد الشناوي.

وأشار المصدر أن النصر يتقدم بعرض 4 مليون دولار لمحمد الشناوي في الموسم الواحد، لمدة ثلاث مواسم، وقيمة 6 مليون دولار، للنادي الأهلي.

ليصل مبلغ الشناوي في الإنتقال للنصر في ثلاث مواسم ما يصل لـ 180 مليون جنيه مصري، حصيلته مع النصر، وبمبلغ 90 مليون جنيه مصري للنادي الأهلي.

من جانب آخر أكد محمد نور، قائد فريق الاتحاد السعودي، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي النصر قد يعلن عن ضم محمد الشناوي حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي رسمياً، خلال الأسبوع المقبل.