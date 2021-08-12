/645028/موسيماني-بعد-التعادل-أمام-الإسماعيلي-الدوري-لم-ينتهي-بعد

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن بطولة الدوري الممتاز لم تحسم بعد، والأهلي سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإسماعيلي: خسارة نقطتين اليوم تؤثر على فرص الحفاظ على الدوري ولكن البطولة لم تحسم بعد.

تصريحات بيتسو موسيماني

وأضاف: «سنقاتل حتى النهاية، الأمر لم ينته بعد، وكرة القدم لا تعترف سوى بالنهايات».

وأشار إلى أن كرة القدم علمتنا أن نستمر حتى النهاية وألا نستسلم ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بالدوري.

وأكد موسيماني أن تغييراته اليوم كانت وفقًا لسير أحداث المباراة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لإحراز الأهداف، والتبديلات دائمًا تكون من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.

حجم إصابة محمد شريف لاعب الأهلي

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل القلعة الحمراء أن إصابة محمد شريف هي عضلية من الدرجة الأولى وليست مقلقة بشكل كبير لجماهير القلعة الحمراء حيث فضل الجهاز الطبي خروج اللاعب منعا لتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع محمد شريف لفحوصات طبية عقب مباراة الإسماعيلي سيتحدد على إثرها موقف اللاعب من التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

مديرالكرة بالنادي الأهلي يكشف سبب غياب كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب خروج محمود كهربا لاعب الفريق من قائمة مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

وأكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن كهربا شعر بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.