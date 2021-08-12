تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي الثاني في تاريخة أمام فياريال«فيديو»

/645027/تشيلسي-يتوج-بالسوبر-الأوروبي-الثاني-في-تاريخة-أمام-فياريالفيديو

نحج تشيلسي في تحقيق الفز بنتيجة 5/4 على حساب فياريال، حسم التعادل الإيجابي اللقاء، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

توجهة المباراة للوقت الإضافي، بين تشيلسي وفياريال، في لقاء نهائي السوبر الأوروبي، بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

نجح الدولي المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي في إحراز الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والعشرون من عمر المباراة، من خلال عرضية من كاي هافريتز، لتصل لزياش ويسكنها الشباك على يسار حارس فياريال.

عاد فياريال في نتيجة المباراة في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق جيرارد مورينيو، من خلال هجمة منظمة، على دفاعات البلوز، ويسكنها الشباك فوق ميندي حارس تشيلسي.

https://twitter.com/IkPme/status/1425555926006878209?s=20

خرج الدولي المغربي في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضة للإصابة في زراعة اليمنى، من ألتحام في الهواء، مع مدافع فياريال، خلال ركنية للفريق الإسباني، ليغادر حكيم المباراة، ويشارك مكانه بوليسيتش.

عدد جمهور نهائي السوبر الأوروبي

وحدد اليويفا 13 ألف مشجع لحضور مباراة السوبر الأوروبي، وأن على الجماهير التي ستحضر المواجهة، تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فحص فيروس كورونا من أجل حضور اللقاء، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التى تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.

نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الفريق الإنجليزي تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل كاي هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز، وهدف البطولة، بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

نتيجة نهائي الدوري الأوربي

حقق فياريال الفوز على مانشيستر يونايتد بنتيجة 11/10 بعد الوصول لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أرينا جدانسك في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.