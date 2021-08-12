/645026/النائب-محمود-توشكى-يتقدم-بطلب-إحاطة-ضد-اللجنة-الأولمبية-بسبب-ميداليات-مصر

أكد النائب محمود توشكى أنه تقدم بطلب إحاطة ضد اللجنة الأولمبية بعد حصد مصر 6 ميداليات فقط خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف النائب محمود توشكى أن إجمالي ما حققته البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو لا يتناسب مع حجم الطموحات التي كانت تتعلق بالبعثة المصرية المسافرة لليابان.

وقال توشكى في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" :"الرئيس السيسي داعم للرياضة بشكل غير مسبوق لذلك في كافة المجالات وكان لابد من استغلال هذا الدعم بالشكل الأمثل".

النائب محمود توشكى يتقدم بطلب إجاطة ضد اللجنة الأولمبية

وتابع " مكانتنا أكبر من الميداليات التي تحققت في أولمبياد طوكيو ،و هناك دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر وحققت ميداليات أكبر وهو غير مقبول".

وأختتم :" تقدمت بطلب إحاطة في مجلس الشعب ضد اللجنة الأوليمبية و6 ميداليات لا يليق بمصر في دورة الألعاب".

إنجازات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات التي حققها الفراعنة خلال أولمبياد طوكيو 2020

بعد تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، حققت مصر بذلك العديد من الإنجازات التاريخية ومنها:

- إعادة مصر إلى صداراة العرب في التتويج بالميداليات الذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، برصيد 8 ذهبيات.

- تحقيق أول ذهبية لمصر في النسخة الحالية من الأولمبياد.

- تحقيق الذهبية الأولى في تاريخ مصر بمسابقات السيدات.

ــ تحقيق أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية في دورات الألعاب الأولمبية.

النائب محمود توشكى يتقدم بطلب إحاطة ضد اللجنة الأولمبية بسبب ميداليات مصر

- أصبح منتخب اليد أول منتخب عربي وإفريقي ينهي دور المجموعات بـ 8 نقاط.

- أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في الأولمبياد.

- كما يعد وصول مصر إلى الميدالية السادسة في تلك النسخة من الأولمبياد، تحيقيا لإنجازات أخرى ومنها:

- كسرت مصر رقمها القياسي في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة.

- التقدم إلى المركز الثاني عربيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف قطر.

- الوصول إلى المركز الثالث إفريقيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف كينيا وجنوب إفريقيا.

- وبعد تتويج جيانا فاروق بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتية، حقتت العديد من الألقاب منها:

- أصبحت مصر، أول دولة عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في منافسات الكاراتية.

- أصبحت الكاراتية هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.