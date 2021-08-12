الإسماعيلي تخصص «عرقلة» للنادي الأهلي لصالح الزمالك تحت شعار «أبناء العم»

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فرض النادي الإسماعيلي التعادل الإيجابي على النادي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية تحت عيون جماهير الزمالك الكترقبة لموقف الدوري الممتاز.

الإسماعيلي يعرقل النادي الأهلي في الدوري

وعرقل النادي الإسماعيلي مسيرة النادي الأهلي في الإستمرار على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل وتوقف رصيد المارد الأحمر عند النقطة 65 خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 67، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويتبقى للنادي الأهلي 5 مباريات مقبلة في الدوري الممتاز ويحتاج خلالها للفوز مع تعثر الزمالك لحسم بطولة الدوري الممتاز، ليواصل الإسماعيلي تقديم هدايا للفارس الأبيض بتعطيل المارد الأحمر مثلما حدث بموسم 2019 عندما تعادل أيضا مع القلعة الحمراء بهدف لكل فريق قبل ان يستطيع المارد الأحمر حسم اللقب في النهاية.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي

وأستمر الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز الإتحاد وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز وجاء ترتيب الدوري بالكامل كالتالي، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي :

حجم إصابة محمد شريف لاعب الأهلي

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل القلعة الحمراء أن إصابة محمد شريف هي عضلية من الدرجة الأولى وليست مقلقة بشكل كبير لجماهير القلعة الحمراء حيث فضل الجهاز الطبي خروج اللاعب منعا لتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع محمد شريف لفحوصات طبية عقب مباراة الإسماعيلي سيتحدد على إثرها موقف اللاعب من التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

مديرالكرة بالنادي الأهلي يكشف سبب غياب كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب خروج محمود كهربا لاعب الفريق من قائمة مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

وأكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن كهربا شعر بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.