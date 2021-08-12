/645024/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-تعادل-الأهلي-والإسماعيلي

فرط النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري عقب التعادل مع الإسماعيلي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي

وأستمر الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز الإتحاد وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز وجاء ترتيب الدوري بالكامل كالتالي، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي :

حجم إصابة محمد شريف لاعب الأهلي

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل القلعة الحمراء أن إصابة محمد شريف هي عضلية من الدرجة الأولى وليست مقلقة بشكل كبير لجماهير القلعة الحمراء حيث فضل الجهاز الطبي خروج اللاعب منعا لتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع محمد شريف لفحوصات طبية عقب مباراة الإسماعيلي سيتحدد على إثرها موقف اللاعب من التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

مديرالكرة بالنادي الأهلي يكشف سبب غياب كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب خروج محمود كهربا لاعب الفريق من قائمة مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

وأكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن كهربا شعر بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.