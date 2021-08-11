/645018/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-على-الإسماعيلي-بهدف-محمد-شريف-قبل-خروجه-مصابا

أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي أنطلقت صافرتها على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون في مشوار حفاظ القلعة الحمراء على لقبه، ويتسعرض دوت الخليج تفاصيل النصف الأول.

تفاصيل مباراة الأهلي والإسماعيلي

وبدأ النادي الأهلي المباراة بضغط متواصل من أجل تسجيل الهدف الأول لفريقه في صفوف الإسماعيلي قبل أن يسجل محمد شريف أول أهداف المارد الأحمر في شباك الدروايش بعد مرور أول 20 دقيقة.

مديرالكرة بالنادي الأهلي يكشف سبب غياب كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب خروج محمود كهربا لاعب الفريق من قائمة مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

وأكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن كهربا شعر بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في كأس مصر العام بشهر أغسطس

- يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1 - يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 " محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 "

مباريات الأهلي والإسماعيلي في السوبر المصري بشهر أغسطس

- يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة