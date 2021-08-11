الشوط الأول: زياش يتقد لتشيلسي على فياريال في نهائي السوبر الأوروبي«فيديو»

/645017/الشوط-الأول-زياش-يتقد-لتشيلسي-على-فياريال-في-نهائي-السوبر-الأوروبيفيديو

انتهت ااحداث الشوط الأول بين تشيلسي الإنجليزي، وفياريال الإسباني، بهدف نظيف دون رد لصالح فريق البلوز، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

نجح الدولي المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي في إحراز الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والعشرون من عمر المباراة، من خلال عرضية من كاي هافريتز، لتصل لزياش ويسكنها الشباك على يسار حارس فياريال.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل تشيلسي أمام فياريال:

"ميندي- زوما- شالوباه- روديجير- كانتي- كوفاسيتش- هودسون أدوي- زياش- هافيرتز- ألونسو- فيرنر".

تشكيل فياريال أمام تشيلسي:

"أسينخو- بيدرازا- توريس- ألبيول- فويث- مورينو- كابوي- تريجيروس- ديا- جيرارد مورينو- بينو".

عدد جمهور نهائي السوبر الأوروبي

وحدد اليويفا 13 ألف مشجع لحضور مباراة السوبر الأوروبي، وأن على الجماهير التي ستحضر المواجهة، تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فحص فيروس كورونا من أجل حضور اللقاء، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التى تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.

نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الفريق الإنجليزي تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل كاي هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز، وهدف البطولة، بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

نتيجة نهائي الدوري الأوربي

حقق فياريال الفوز على مانشيستر يونايتد بنتيجة 11/10 بعد الوصول لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أرينا جدانسك في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.