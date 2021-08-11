أخرهم هشام عاشور..تعرف على عدد زيجات الفنانة نيللي كريم

/645016/أخرهم-هشام-عاشورتعرف-على-عدد-زيجات-الفنانة-نيللي-كريم

احتفلت الفنانة نيللي كريم منذ ساعات قليلة بعقد قرانها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، بحفل بسيط في حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين، وعلى الرغم من أنها المرة الأولى لهشام عاشور للزواج إلا أنها ليست نفس الشيئ بالنسبة لنيللي كريم.

دوت الخليج يرصد عدد زيجات نيللي كريم

نيللي كريم تتزوج بدون علم أهلها

تزوجت نيللي كريم مرتين من قبل اذ كشفت عن الأولى عندما كانت في عمر المراهقة، وذلك خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، حيث تحدثت في لقاء تليفزيوني مؤخراً عن تفاصيل تلك الزيجة التي أثمرت عن إنجابها ولديها كريم ويوسف، مؤكدة أنها تزوجت بدون علم أسرتها حتى تتجنب رفضهم بسبب صغر سنها.

نيللي كريم تتزوج من هاني أبو النجا

وكانت زيجتها من الطبيب المعروف هاني أبو النجا، واستمر زواجهما 11 عاما كاملة في الفترة ما بين عام 2004 حتى 2015، لكنها اعترفت أنها كانت الفترة الأسوأ في حياتها، لأنها عاشت معه في نكد دائم لدرجة أنها باتت تعاني نفسياً. وأنجبت منه ابنتيها سيليا وكندة.

نيللي كريم تعلن خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام

وكانت قد أعلنت الفنانة نيللي كريم خطبتها من رجل الأعال المعروف عمر إسلام، وهي في عمرو ال45 عاما، وفي وقت سابق ظهرت العديد من الشائعات حول ارتباطها بالفنان أحمد طلعت لكن ظهر الثنائي ونفي ذلك مشيرين إلا أن العلاقة بينهم صداقة فقط.

نيللي كريم تتزوج بلاعب اللإسكواش السابق هشام عاشور

وانتهت منذ قليل مراسم عقد قران الفنانة نيللي كريم على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم اليوم بمدينة الساحل الشمالي، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.