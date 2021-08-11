/645015/رفض-عودة-لاعبي-الرجاء-للتدريبات-قبل-السفر-لروما-تفاصيل

تزداد الأزمات داخل نادي الرجاء المغربي، بسبب ضعف الماديات في داخل النادي البيضاوي، والتي يعاني منها بشكل غير طبيعي، مما أدى إلى الإستغناء عن بعض لاعبي الفريق.

ويستعرض دوت الخليج أزمة الرجاء المغربي، في ضعف الماديات.

يصر لاعبو فريق الرجاء البيضاوي، على صرف المستحقات المالية، والتي جاءت بتأخر الكثير على موعدها في الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك في وقت صعب على النادي من حيث الماديات وقبل بداية الموسم الجديد في الدوري المغربي.

غياب لاعو الرجاء عن التدريبات

يغيب لاعبو فريق الترجي التونسي عن التدريبات منذ فترة قريبة، بعد تاخر مستحقاتهم، ويرفض لاعبو الفريق العودة والإنتظام في التدريبات، قبل الحصول على مستحقاتهم.

ويأتي هذا التمرد قبل المباراة الودية المهمة مع روما الإيطالي، المقررة السبت المقبل، وهو ما وضع الإدارة في موقف حرج.

ضحايا أزمة الرجاء

ويعيش الرجاء أزمة ديون فرضت عليه بيع نجميه، الكونغولي بين مالانجو للشارقة الإماراتي، وسفيان رحيمي للعين الإماراتي.

وتأكد إدارة الرجاء على مكافأة الفوز بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث سيواجه اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة، يوم 21 من الشهر الجاري.

ترتيب الدوريات العربية من حيث القيمة التسويقية

بينما أحتل الدوري القطري ” دوري نجوم قطر ” المرتبة الرابعة بقيمة 147.7 مليون يورو.

ويأتي الدوري المصري في المركز الرابعة بقيمة وصلت الي 147.09 مليون يورو.

الخامس : الدوري الجزائري بقيمة 119.98 مليون يورو.

السادس : الدوري التونسي بقيمة 107.31 مليون يورو.

السابع : الدوري المغربي بقيمة 93.58 مليون يورو.

الثامن : الدوري اللبناني بقيمة 6.38 مليون يورو.

عرض النصر السعودي لمحمد الشناوي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن إخطار أحد الوكلاء لإدارة القلعة الحمراء، باستعداد النصر السعودي بتقديم عرض بـ 6 مليون دولار للضم محمد الشناوي.

وأشار المصدر أن النصر يتقدم بعرض 4 مليون دولار لمحمد الشناوي في الموسم الواحد، لمدة ثلاث مواسم، وقيمة 6 مليون دولار، للنادي الأهلي.

ليصل مبلغ الشناوي في الإنتقال للنصر في ثلاث مواسم ما يصل لـ 180 مليون جنيه مصري، حصيلته مع النصر، وبمبلغ 90 مليون جنيه مصري للنادي الأهلي.

من جانب آخر أكد محمد نور، قائد فريق الاتحاد السعودي، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي النصر قد يعلن عن ضم محمد الشناوي حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي رسمياً، خلال الأسبوع المقبل.