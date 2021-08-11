محمد شريف يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى الإسماعيلي «فيديو»

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سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الإسماعيلي ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

وأنطلقت المباراة بين الأهلي والدروايش في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز ضمن أحد الكلاسيكيات العربية والإفريقية ، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

🎥⚽️ محمد شريف يفتتح النتيجة للنادي الاهلي ويسجل هدفه ١٩ في الدوري #الاهلي_الاسماعيلي



pic.twitter.com/28cOq76rTL — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 11, 2021

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى.

خط الوسط : محمد حسن – محمود دونجا أمامهما محمد صادق – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم : شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى -مصطفى فارس – عماد حمدى – عبد الله جمعة – الشامى – عمر الوحش – محمد بيومى – مدبولى – شيلونجو.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.