/645012/النائب-أحمد-فتحي-الدولة-تؤكد-دائما-علي-دعم-الشباب

خلال مشاركته في فاعليات ملتقي شباب المصريين الدارسين بالخارج

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وهذا جعل جميع الوزراء أن يكون لديهم مساعدين من الشباب، بل وأصبح الشباب يشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة، موضحا أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

النائب أحمد فتحي: الدولة تؤكد دائما علي دعم الشباب

وأعرب فتحي، خلال كلمته في فاعليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج، عن سعادته بتواجده في هذا الملتقى، مشيدًا باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة وما حققته من نجاح ملموس يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

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وقدم فتحي للشباب عددا من النصائح أولها ضرورة العمل بشكل متواصل والإصرار على النجاح حتى ينعكس ذلك على شخصك وبلدك، وتابع: "لن تحقق أي نجاح إلا برضاء والديك عليك، ولو كنت ممن فقد أحدهما فحقق نجاحات لأجلهما".