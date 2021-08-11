/645010/بالأرقام-القيمة-التسويقية-للدوريات-العربية-قبل-الموسم-الجديد

تشهد الدوريات العربية المختلفة العديد من الصفقات والأرقام القياسية في إنتقال اللاعبين ، الأمر الذي جعل العديد من لاعبي الكرة الأوربية والعالمية الكبار يقررون اللعب في بعض الدوريات بالمنطقة العربية.

الدوريات العربية الأغلى في المنطقة العربية

ويستعرض دوت الخليج القيمة التسويقية للدرويات العربية الأغلى في المنطقة والتي تأتي على رأسها الدوري السعودي والمصري والإماراتي.

ويحتل الدوري السعودي “دوري كأس محمد بن سلمان المحترفين” صدارة ترتيب الدوريات العربية الأغلى بقيمة وصلت 335.93 مليون يورو.

وجاء الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربي" في المرتبة الثانية بقيمة 179 مليون يورو.

ترتيب الدوريات العربية من حيث القيمة التسويقية

بينما أحتل الدوري القطري ” دوري نجوم قطر ” المرتبة الرابعة بقيمة 147.7 مليون يورو.

ويأتي الدوري المصري في المركز الرابعة بقيمة وصلت الي 147.09 مليون يورو.

الخامس : الدوري الجزائري بقيمة 119.98 مليون يورو.

السادس : الدوري التونسي بقيمة 107.31 مليون يورو.

السابع : الدوري المغربي بقيمة 93.58 مليون يورو.

الثامن : الدوري اللبناني بقيمة 6.38 مليون يورو.

عرض النصر السعودي لمحمد الشناوي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن إخطار أحد الوكلاء لإدارة القلعة الحمراء، باستعداد النصر السعودي بتقديم عرض بـ 6 مليون دولار للضم محمد الشناوي.

وأشار المصدر أن النصر يتقدم بعرض 4 مليون دولار لمحمد الشناوي في الموسم الواحد، لمدة ثلاث مواسم، وقيمة 6 مليون دولار، للنادي الأهلي.

ليصل مبلغ الشناوي في الإنتقال للنصر في ثلاث مواسم ما يصل لـ 180 مليون جنيه مصري، حصيلته مع النصر، وبمبلغ 90 مليون جنيه مصري للنادي الأهلي.

من جانب آخر أكد محمد نور، قائد فريق الاتحاد السعودي، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي النصر قد يعلن عن ضم محمد الشناوي حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي رسمياً، خلال الأسبوع المقبل.