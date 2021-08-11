شائعة .. مصدر أمني ينفي محاولات انتحار نزلاء سجن العقرب

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب، بالإضافة إلى عدد من محاولات الانتحار بين النزلاء بسبب التضييق المتواصل ومنع الزيارات.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً .. موضحاً أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب.
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