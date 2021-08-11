نجل الكفراوى عن إطلاق اسم والده على أحد المحاور: الدولة تكرم كل من اجتهد فى الوطن

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علق عبد العزيز الكفراوي، نجل الراحل حسب الله الكفراوي على إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اسم والده على إحد المحاور، أن القيادة السياسية حريصة علي ترسيخ معاني كثيرة من المواطنة وتكريم كل مصري اجتهد وأخلص وحافظ على الوطن
وكتب نجل الكفراوي على حسابه بالفيس بوك :" أستطع أن أؤكد حرص القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ترسيخ معاني كثيرة عن المواطنة وعن تكريم كل مصري اجتهد وأخلص وحافظ على الوطن وسلامة وتعمير وتنمية اراضيه بمنتهي التجرد الشخصي.... والترفع.... وإعلاء الوطن عن الذات.... إن ما نعيشه اليوم تجربة محفزة لكل مصري للاجتهاد والإخلاص في سبيل مصر الأم والوطن"
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنفيذ الفورى للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادى.
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