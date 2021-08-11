السيسى يتابع الموقف التنفيذى لساحة الشعب والنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول اطلاع الرئيس على مختلف المقترحات المقدمة من كليتى الهندسة والزراعة بجامعة عين شمس، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وذلك بشأن التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضارى للمساحات الخضراء بساحة الشعب والنصب التذكارى وحديقة الشعب فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض الأفكار والمقترحات التى تم دراستها بدقة خلال الفترة الماضية من قبل الأكاديميين المتخصصين فى كلٍ من جامعتى عين شمس وحلوان وفق توجيهات الرئيس بأن تمثل ساحة الشعب وحدائق الشعب جميع الأطياف المختلفة للشعب المصرى بجميع أعماره وفئاته وثقافاته، ولتعكس التاريخ العريق والأصيل للشعب المصرى العظيم، ولتتضمن الساحة المحطات المضيئة الأبرز فى التاريخ المصرى على مر العصور، فضلاً عن النجاحات والإنجازات التى يفخر بها الوطن، وكذلك الأقاليم والملامح الجغرافية والطبيعية التى تذخر بها مصر، مثل نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة ورمز العطاء والنماء، وذلك فى إطار تصميمات هندسية وفنية تتسم بالعمق الحضارى والتاريخى، لتساهم فى وصف مصر داخل هذا الكيان الجديد المفتوح.

كما تم متابعة بعض المشروعات التى تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، خاصةً فى قطاعات الطرق والمحاور الجديدة، بما فى ذلك استكمال ما تبقى من أعمال فى منطقة شرق القاهرة، إلى جانب تطوير الطريق الساحلى من وادى النطرون إلى مطار العلمين وامتداداً إلى محافظة مطروح، فضلاً عن الطرق فى منطقة جنوب الوادى، والخاصة بمحاور الفرافرة والعوينات وتوشكى، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الخاص بتلك المشروعات، لا سيما الشق الخدمى الخاص بمحطات التزود بالوقود، والخدمات الأساسية.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز على الكوبرى الجديد الذى يتقاطع أعلى الطريق الدائرى على محور طه حسين بالتجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة، مع قيام المسؤولين المعنيين بانتقاء عدد إضافى من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة لإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين عليها.

كما وجه الرئيس بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبرى الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدى إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائرى، وكذلك إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة المتقاطع على الطريق الدائرى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه كذلك بالتنفيذ الفورى للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوى الذى يربط الطريق الدائرى جنوب محور المشير طنطاوى بمنطقة المعادي.

حضر الاجتماع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتصميمات والطرق، والعميد دكتور شريف الباز بفرع تسليح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد محمود بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان، والدكتورة علا هاشم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والدكتور محمد العربى بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.