البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى دون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية دون حضور شعبى بسبب أزمة كورونا.





تم بث العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة (C.O.C) التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، إلى جانب صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على (فيس بوك). وواصل قداسة البابا تواضروس الثانى سلسلة "رسالة فرح" من خلال رسالة فيلبى التى تتميز بروح الفرح، التى بدأها يوم الأربعاء 23 يونيو الماضى، بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وقدم اليوم الحلقة الثامنة من السلسلة والتى بدأ فيها الأصحاح الرابع والأخير من الرسالة.

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