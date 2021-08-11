20 أغسطس.. فتح باب التقدم للمدن الجامعية فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم والقبول بالمدن الجامعية. وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع على تعقيم جميع الغرف بجميع مبانى المدن الجامعية، وعمل لافتات إرشادية لتوعية الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا). وأشار محمد محجوب، إلى ضرورة توافر الاشتراطات المطلوبة للتقدم للمدن الجامعية، وهى استلام 2 صورة شخصية و2 صورة بطاقة الرقم القومى للطلاب الجدد والقدامى، بالإضافة إلى بطاقة الترشيح للطلاب الجدد المقبولين نهائيا عند إنهاء إجراءات التسكين.



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