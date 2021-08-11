الإفتاء تعلن فتح باب الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين 

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن فتح باب تلقى طلبات الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد التابع لدار الإفتاء المصرية الدفعة العاشرة - المجموعة الثانية - للعام الدراسى 2021/ 2022، لخريجى الكليات الشرعية، وذلك حتى موعد 30 سبتمبر القادم 2021.





وقالت دار الإفتاء فى بيان اليوم، إنه يشترط فى المتقدم للدراسة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى الكليات الشرعية التابعة لجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأوراق المطلوبة هى: صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وصورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين، وعدد (6) صور شخصية، وطلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية، وصور (الشهادة / الشهادات) العلمية التى حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمى منها، والسيرة الذاتية، وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.

جدير بالذكر أن الدراسة بالموقع مجانية، وأن الموقع يقدم نظاما تأهيليا وتدريبيا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكترونى على الأسس العلمية الدقيقة والمعايير التربوية الحديثة ومدة الدراسة ثلاث سنوات وتشرف عليه لجنة من كبار علماء الأزهر الشريف، كما تقدم المستندات من خلال استمارة التقدم "إلكترونيًا" فقط.



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