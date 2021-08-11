بدء الانخفاض التدريجى للحرارة.. والموجة الحارة مستمرة حتى منتصف أغسطس

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بدء الانخفاض التدريجى والنسبى لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى، اليوم، 37 درجة وعادت الأحوال الجوية إلى معدلاتها الطبيعية، خلال هذا الوقت من العام، بعد أن أثرت موجة شديدة الحرارة طويلة على دول شرق المتوسط واندلعت الحرائق فى تركيا واليونان، وسجلت أقصى درجة على القاهرة 43 درجة، كما أن الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس.





ونفى خبراء الأرصاد الجوية بالهيئة، تعرض البلاد لموجة حارة الأسبوع المقبل، موضحين أن درجات الحرارة ستتحسن بشكل أفضل بداية من السبت المقبل 14 أغسطس. وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن النصف الثانى من شهر أغسطس تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية لتكون من 35 درجة إلى 36 درجة. وأضافت الهيئة أن ارتفعت درجات الحرارة لتتجاوز الدرجات القصوى على تونس اليوم، لتسجل تونس العاصمة 49 درجة، كما اندلعت الحرائق فى الجزائر فى مدينة تيزى وزو، أكثر من 10 مناطق مشتعلة حاليا 14 وفاة حتى الآن، وقد تنعزل الولاية إذا تواصل سقوط الأعمدة الكهربائية وانقطاع شبكة الهاتف.

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