فيديو.. وزير الأوقاف: أشعر بالفخر لما وصل إليه النخبة من الأئمة والوعاظ

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف فى فيديو نشره عبر قناته على موقع يوتيوب: "أنا أشعر بالفخر، لما وصل إليه النخبة والوعاظ فى تحول أنا سعيد به، لأننى قريب منهم، وأسعدنى ما رأيت من تحول فكرى".
وتابع: "فعكست بيت الفرزدق، الذى قاله لجرير، أولئك أبنائى فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع"، فأنا أفخر بأئمتى وواعظاتى".
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