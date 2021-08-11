فيديو.. وزير الأوقاف: أشعر بالفخر لما وصل إليه النخبة من الأئمة والوعاظ

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف فى فيديو نشره عبر قناته على موقع يوتيوب: "أنا أشعر بالفخر، لما وصل إليه النخبة والوعاظ فى تحول أنا سعيد به، لأننى قريب منهم، وأسعدنى ما رأيت من تحول فكرى".

وتابع: "فعكست بيت الفرزدق، الذى قاله لجرير، أولئك أبنائى فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع"، فأنا أفخر بأئمتى وواعظاتى".