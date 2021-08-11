/645008/انطلاق-الدوري-السعودي-وضغط-في-المباريات-بسبب-المنتخب

شهد اليوم الأربعاء على إنطلاقة الدوري السعوي للمحترفين، بمباراة إفتتاحية، جمعت بين ألفيحاء والاتحاد، في لقاء افتتاح منافسات دوري المحترفين، لتنطلق بشكل مكثف ورسمي في الغد، بثلاث منافسات في الجولة الأولى.

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة.

موعد انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة غدا.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

تصريحات رئيس لجنة المسابقات

وقال نعيم البكر في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد عبر قناة إم بي سي أكشن: "كل شيء كان في أتم الجاهزية قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، واتفقنا مع الأندية في الموسم الماضي على روزنامة الموسم الحالي".

وأضاف: "قدمنا بداية الدوري ليوم واحد وذلك بسبب مشاركة اتحاد جدة في نهائي البطولة العربية للأندية، وسنجتمع مع الأندية مرة أخرى من أجل مواعيد الدور الثاني للدوري".

وأشار: "الموسم الحالي سيشهد مباريات بشكل مكثف بسبب تصفيات كأس العالم 2022، والدوري سيتوقف في شهر ديسمبر المقبل بسبب كأس العرب للمنتخبات، فالأمور كلها واضحة للمنتخب والأندية".

واختم البكر: "وزارة الرياضة تقوم بدور كبير لإقامة المباريات في نفس الملاعب المحددة".

عرض النصر السعودي لمحمد الشناوي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن إخطار أحد الوكلاء لإدارة القلعة الحمراء، باستعداد النصر السعودي بتقديم عرض بـ 6 مليون دولار للضم محمد الشناوي.

وأشار المصدر أن النصر يتقدم بعرض 4 مليون دولار لمحمد الشناوي في الموسم الواحد، لمدة ثلاث مواسم، وقيمة 6 مليون دولار، للنادي الأهلي.

ليصل مبلغ الشناوي في الإنتقال للنصر في ثلاث مواسم ما يصل لـ 180 مليون جنيه مصري، حصيلته مع النصر، وبمبلغ 90 مليون جنيه مصري للنادي الأهلي.

من جانب آخر أكد محمد نور، قائد فريق الاتحاد السعودي، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي النصر قد يعلن عن ضم محمد الشناوي حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي رسمياً، خلال الأسبوع المقبل.