أحمد السقا عن فيلم «موسى»: «نقلة قوية بالسينما المصرية والعربية»

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دوت الخليج يرصد تعليق أحمد السقا على فيلم «موسى»

نشر أحمد السقا البوستر الرسمي لفيلم «موسى» عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها مشيدا بالعمل: “فيلم موسى احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله، ألف مبروك دايمًا مختلف يا بيتر”.

وأعرب الفنان أمير كرارة عن شدة إعجابه بالمخرج بيتر ميمي بعد مشاهدته لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «موسى»، مشيدا بجميع فريق العمل، لافتا إلى فخره بالمشاركة في سلسلة المستضعفون لبيتر ميمي، فكتب خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه انه يعمل عالم سينمائي مصري عربي.. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

وتابع كرارة حديثه: “بس بعد ماشوفت فيلم موسى اول مرة، عايز أقولكم انكم هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل، يشرف أي حد، واستعدوا لعالم سينمائي عربى، استنوا ملاك الموت، ليفل تاني للوحش.. فيلم موسى”.

تفاصيل فيلم موسى لكريم عبد العزيز

الجدير بالذكر أنه يشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عاما كاملا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.