/645004/مفاجأت-في-تشكيل-الأهلي-أمام-الإسماعيلي-في-الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الإسماعيلي في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي والإسماعيلي في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز على الدروايش لمواصلة الترتيب. تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف. دكة بدلاء النادي الأهلي على لطفي - وحيد - ربيعة - كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر - بواليا - محمد هاني. عمرو السولية سجل هدفا للإسماعيلى، ومثله للنادي الأهلي - سجل هدفًا للإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة الدورى العام 25 يونيه 2011. - سجل هدفًا للأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية الدورى العام 20 نوفمبر 2017 حماده المصرى سجل هدفين للإسماعيلى ، ومثلهم للنادي الأهلي - سجل هدفًا للإسماعيلى 1 / 1 بالإسماعيلية الدورى العام في 24 أكتوبر عام 1980. - سجل هدفًا للإسماعيلى 2 / 3 بالقاهرة بالدورى العام في 29 يناير 1982. - سجل هدفين فى خسارة الإسماعيلى من الأهلى صفر / 2 بالقاهرة بالدورى العام 29 يناير 1988. خالد بيبو سجل هدفا للإسماعيلى ، وهدفا للأهلى - سجل هدفًا للإسماعيلى 4 / 3 بالإسماعيلية بالدورى العام 2 يونيه 2000. - سجل هدفًا للأهلى 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى النهائى بضربات الترجيح 3 / 4 بكأس مصر 30 يونيه 2003. محمد بركات سجل 5 أهداف للإسماعيلى،و7 أهداف للأهلى - سجل هدفين للإسماعيلى بينهم ضربة جزاء 4 / 3 بالإسماعيلية بالدورى العام 2 يونيه 2000 - سجل هدفين للإسماعيلى 4 / 2 فى نصف النهائى بكأس مصر 8 أغسطس 2000. - سجل هدفًا للإسماعيلى 4 / 4 بالقاهرة بالدورى العام يوم 20 مايو 2002. - سجل 3 أهداف للأهلى صفر / 6 بالإسماعيلية بالدورى العام 15 أبريل 2005. - سجل هدفًا للأهلى صفر / 4 بالإسماعيلية بالدورى العام 22 مايو 2006.

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