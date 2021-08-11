/645002/التشكيل-الرسمي-لـ-تشيلسي-وفياريال-في-نهائي-السوبر-الأوروبي

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني، للفريق الإنجليزي، تشيلسي، عن تشكيل فريقة في مباراة السوبر الأوروبي، أمام فياريال الإسباني، والذي يقوده أوناي إيمري، والذي أعلن التشكيل الرسمي عن فريقة للمباراة النهائية.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

وسبق وأن توج تشيلسي بلقب السوبر مرة واحدة من قبل في عام 1998، وخسره 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2019، بينما يشارك فياريال في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل تشيلسي أمام فياريال:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: زوما- شالوباه- روديجير

خط الوسط: كانتي- كوفاسيتش- هودسون أدوي- زياش- هافيرتز- ألونسو

خط الهجوم: فيرنر

تشكيل فياريال أمام تشيلسي:

في حراسة المرمى:أسينخو

خط الدفاع: بيدرازا- توريس- ألبيول- فويث

خط الوسط: مورينو- كابوي- تريجيروس- ديا- جيرارد مورينو

خط الهجوم: بينو

تقترب كفتي الميزان من التأرجح بين الفريقين في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، من المديرين الفنينين للفريقين، ولكن طموحات الألماي وإمكانيات فريقة تميل له الكفه في التتويج باللقب، ولكن من حيث الخبرة في حصد البطولات القارية الأوروبية تميل الكفة للإسباني أناي إيمري.

ومن الجدير بالذكر أن توخيل توج ببطولة الكأس الفرنسي مع بروسيا دورتيموند في موسم 2016 / 2017، ليثير رغبة باريس في قيادته، وبالفعل تم ذلك ليتولى قيادة باريس خلف أوناي إيمري.

مسيرة توماس توخيل

نجح توخيل في حصد الألقاب المحلية بالدوري الفرنسي، ولكن غاب عنها بطولة دوري أبطال اوروبا، وهي الهدف الاول للنادي، ليغادر باريس ويتوجه للندن لقيادة الفريق اللندني تشيلسي، ويحصد أول القابة مع الفريق البلوز بدوري أبطال أوروبا.

مسيرة أوناي إيمري

يشهد التاريخ على أوناي إيمري كأكثر مدرب متوج ببطولة الدوري الاوروبي على مر تاريخ البطولة،والتي حصدها ثلاث مرات متتالية مع إشبيلية، في 2014 / 2015 / 2016، ومرة مع فريق فياريال في الموسم المنصرم.

استمر الفشل يلاحق أوناي إيمري في نهائي كأس السوبر الأوروبي في الثلاث نسخ الماضية، بدون أي لقب ويخرج كوصيف، وبطل الدوري الأوروبي، ويأتي اليوم في رحلة بحث عن أول أوراقة في السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، ليكمل تاريخ ألقابة بأوروبا.