الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبري جديد بمحور محمد نجيب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

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