عاجل.. السيسى يوجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على كوبرى بمحور عبدالناصر

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبرى الجديد بمحور جمال عبد الناصر، المؤدى إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أعلى الطريق الدائرى.





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