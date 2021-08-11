محافظ الدقهلية يفتتح مسجد أبو السيد فى ميت تمامه بتكلفة 4 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مسجد أبو السيد بقرية ميت تمامه بمركز ومدينة منية النصر، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 500 متر بتكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه، بمشاركة المجتمع المدنى مع وزارة الأوقاف.





وأدى المحافظ، وفقا لبيان صحفى، صلاة العصر بالمسجد الجديد عقب افتتاحه يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وأعضاء مجلس النواب النائب خالد الحداد والنائب السيد سمير والنائب محمد خالد والنائب مجدى الأمير والدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة منية النصر. وأكد مختار، حرصه على التعاون مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما ثمن المحافظ، دور المجتمع المدنى فى مشاركته الفعالة مع أجهزة الدولة لرفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفى مقدمتها بناء المساجد، مشيرا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى جميع المجالات.



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