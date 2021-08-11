وقف مفتش وخطيب وعامل بأوقاف القاهرة والغربية عن العمل

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، وقف كل من أحمد حسين على منصور "مفتش" وهندى حسان صالح عبود، عامل بمديرية أوقاف القاهرة، لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليهما من مخالفات، وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفى.





وأوضح بيان صحفى، لوزارة الأوقاف، أن ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة. كما قرر وزير الأوقاف، وقف معوض فكرى معوض الأفندى إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الغربية والمرفوعة من القطاع الدينى.

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