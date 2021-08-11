النقاز يعود للدوري المصر من باب بيراميدز.. تفاصيل

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يتابع دوت الخليج أبرز الإنتقالات الصيفية، في مختلف الأندية، بشكل مستمر ومن خلال مصادر خاصة للموقع من الداخل، وتأتي أبرز الإنتقالات خلال اليوم واللغز الذي يأتي وراء فسخ عقد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك الأسبق، مع فريقه السابق الترجي التونسي.

أكد نادي الترجي التونسي في بيان له اليوم عن فسخ التعاقد مع حمدي النقاز، بالتراضي من قبل الطرفين، بعد طلب اللاعب بالرحيل، بعد موسم وحيد مع الفريق.

حمدي النقاز

ومن الجدير بالذكر أن عقد الدولي التونسي حمدي النقاز، يتبقى في عقدة موسمين مع الترجي التونسي، والذي ينص على عقد بثلاث مواسم مع الفريق التونسي.

وأكد مصدر من فريق بيراميدز، أن بيراميدز، رابع الدوري المصري، ياتي بمحادثات مع حمدي النقاز منذ فترة، لينضم للفريق في الإنتقالات الصيفية، ويأتي طلب النقاز بفسخ العقد، بنائاً على طلب اللاعب بالعودة للدوري المصري.

أكدت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الدولي التونسي حمدي النقاز اتفق مع إدارة الترجي الرياضي التونسي على فسخ التعاقد بالتراضي من أجل العودة للدوري المصري من بوابة بيراميدز.

بيان الترجي التونسي

كما أكد الترجي التونسي، في بيان منذ قليل أعلن فيه فسخ التعاقد مع النقاذ بشكل ودي بين الطرفين، وذلك قبل انتهاء عقد اللاعب من الفريق بعامين.

وجاء بيان الترجي عن الأمر: «تم التوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين، لفسخ التعاقد قبل عامين من انتهاء العقد والذي كان مدته 3 سنوات».

وانضم النقاز لصفوف الترجي بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع الزمالك بسبب أزمة المستحقات المالية.

وكان النقاز قد لعب بقميص النجم الساحلي التونسي على مدار فترة طويلة قبل أن يكون لاعبًا في الزمالك صيف 2018.