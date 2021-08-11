/644973/بمبلغ-خرافي-كيف-أغرى-النصر-السعودي-نظيره-الأهلي-لضم-محمد-الشناوي

شهدت الساعات القليلة الماضية عن تجدد مفاوضات نادي النصر السعودي مع بطل القارة السمراء وثالث العالم النادي الأهلي، لضم الحارس المخضرم، وقائد الفريق الأول محمد الشناوي، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتألق محمد الشناوي مع الأهلي بقوة خلال الموسم الحالي نجح في قيادة الفريق لحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، على حساب الجنوب إفريق كايزر تشيفز، وللمرة العاشرة في تاريخ القلعة البيضاء، كما تألق مؤخرا مع منتخب مصر الأولمبي في دورة أولمبياد طوكيو 2020، ليخطف أنظار ومستكشفي أكبر أندية العالم، مما جعل النصر يسعى لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

قيمة عرض النصر السعودي لضم الشناوي

وكشف مصدر بالنادي الأهلي عن إخطار أحد الوكلاء لإدارة القلعة الحمراء، باستعداد النصر السعودي بتقديم عرض بـ 6 مليون دولار للضم محمد الشناوي.

وأشار المصدر أن النصر يتقدم بعرض 4 مليون دولار لمحمد الشناوي في الموسم الواحد، لمدة ثلاث مواسم، وقيمة 6 مليون دولار، للنادي الأهلي.

ليصل مبلغ الشناوي في الإنتقال للنصر في ثلاث مواسم ما يصل لـ 180 مليون جنيه مصري، حصيلته مع النصر، وبمبلغ 90 مليون جنيه مصري للنادي الأهلي.

من جانب آخر أكد محمد نور، قائد فريق الاتحاد السعودي، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي النصر قد يعلن عن ضم محمد الشناوي حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي رسمياً، خلال الأسبوع المقبل.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

يدخل فريق الأهلى مباراته اليوم الأربعاء نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: ‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.