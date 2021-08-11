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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق اسم الفنان سمير غانم علي الكوبري الجديد علي محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع اعلي الطريق الدائري.

اطلاق اسم الفنان سمير غانم علي كوبري جديد بمحيط محور محمد نجيب وكان الفنان سمير غانم قد توفي عن 84 عاماً بعد أسابيع على إدخاله المستشفى في القاهرة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالى ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

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