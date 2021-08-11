/644995/اطلاق-اسم-البطلة-الاولمبية-فريال-عبد-العزيز-على-كوبرى-جديد-بالتجمع-الخامس

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باطلاق اسم البطلة الاولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع اعلي الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

اطلاق اسم البطلة الاولمبية فريال عبد العزيز على كوبرى جديد بالتجمع الخامس

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بان الرئيس قد وجه المسوؤلين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الاخري لاطلاق اسم ابطال مصر في الاولمبياد عليها

وكان الرئيس السيسي فاجأ اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتية بأولمبياد طوكيو 2020، ووالديها، بمداخلة هاتفية معهم، جاءت خلال استضافتهم في التلفزيون المصريوقال الرئيس السيسي مخاطبا بطلة ذهب الكاراتيه خلال المكالمة الهاتفية: "أستأذنك إن مصر هي اللي تحجج ماما، وكمان بابا (يؤديان فريضة الحج) ونبقى سعداء لو إنتي كمان حجيتي معاهم، وكمان الحاجة اللي وعدك بابا بيها".

وعلى الفور، بكت الأم التي كانت ضيفة ببرنامج "التاسعة" في التلفزيون المصري، تأثرا بهدية الرئيس، وتلبية حلمها بتأدية مناسك الحج، وعلقت قائلة: "أنا كنت باتمناها، وبحلم بيها مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، كتر خيرك". وعاد الرئيس السيسي ليؤكد خلال مكالمته الهاتفية، أن فريال "رفعت اسم مصر عاليا وكتبت التاريخ لبلادها".