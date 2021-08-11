شهادات بنك مصر للمعاملات الإسلامية 2021

يوفر بنك مصر شهادات الادخار الإسلامية التي تعتمد على الاستثمار في المشروعات الإسلامية والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يوفر البنك مجموعة من هذه الشهادات بالعملة المحلية والأجنبية للأفراد الطبعيين، وتتميز هذه الشهادة بأنها ذات عائد متغير وتختلف حسب المدة التي تصدر بها الشهادة وتوفر العديد من المميزات التي نتعرف عليها في التالي.

شهادات بنك مصر للمعاملات الإسلامية

عند شراء واحدة من شهادات بنك مصر الإسلامية فإن البنك يصبح هو الموكل في استثمار هذه المبالغ المالية، في المشروعات التي يراها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد العائد من هذه الشهادات والتي تتنوع بين العائد الشهري أو ربع سنوي.

أنواع شهادات بنك مصر الإسلامية

تتنوع شهادات بنك مصر بحسب العائد وهي شهادات ادخار ذات عائد شهري أو شهادات ادخار ذات عائد ربع سنوي :

شهادات ادخار بالعملة المحلية ذات العائد الشهري وتتميز بالتالي:

يتم إصدار الشهادة للأفراد الطبعيين فقط بقيمة ألف جنه مصري ومضاعفتها.

تكون دورية عائد الشهادة شهرياً ويتم احتساب العائد من نفس يوم الحصول على الشهادة.

لا تسترد قيمة الشهادة أو بعض منها إلا بعد مرور ست أشهر على الشراء.

من مميزات الشهادة إمكانية الاستفادة من القروض بضمان الشهادة نفسها.

يتمكن العميل من صرف العائد من أي فرع على مستوى الجمهورية كلها.

شهادة بنك مصر الإسلامية ذات العائد ربع سنوي

يتمكن الأفراد من الحصول على شهادة بنك مصر الإسلامية ذات العائد ربع سنوي والتي تكون مدتها ثلاث سنوات.

شهادة العائد ربع سنوي لمدة 3 سنوات بقيمة 500 جنيه مصري ومضاعفتها.

يتمكن الفرد من الحصول على قرض بضمان الشهادة.

لا يمكن الحصول على الشهادة أو بعض منها إلا بعد مضي ست أشهر على الشراء.

تصرف الشهادة للأفراد الطبعيين ويتم صرف العائد كل ثلاثة شهور أوربع سنوي.

يحسب العائد في نفس اليوم الذي يتم فيه الشراء ويمكن صرف العائد من أي فرع من فروع البنك.

شهادة الخير من بنك مصر

هي شهادة يتم شرائها كنوع من الهبة لشخص آخر ومدة هذه الشهادة عشر سنوات والحد الأدنى لها 500 جنيه، ويتم صرف العائد شهريا أو ربع سنوي.