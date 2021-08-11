الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على كوبرى جديد بالقاهرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان علي الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة اعلي الطريق الدائري. اللواء عمر سليمان

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