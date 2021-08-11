الرئيس يوجه بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبد العزيز على محور بالتجمع الخامس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق اسم البطلة الاولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع اعلي الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد وجه المسوؤلين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الاخري لاطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

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