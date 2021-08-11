تمهيدا لإطلاقه من السيسى.. مدبولى يتابع خطوات المشروع القومى لتنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسؤولى شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، بالإشارة إلى ما يحظى به المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية، لما لهذا المشروع من دور كبير فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى دخول المشروع حيز التنفيذ، ومن بين ذلك ما يتعلق بالحملة الإعلامية الخاصة به، للتعريف بمختلف برامج التنمية، وانعكاس تطبيقها فى جودة حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى سيتم من خلالها إدارة القضية السكانية من منظور شامل، للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، لافتة إلى أن هذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وترتكز على محاور أبرزها التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.

ومن جانبها، عرضت وزيرة الصحة والسكان جهود الوزارة فى رفع كفاءة وتطوير مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية، منوهة إلى العديد من المؤشرات الخاصة بتنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال دعم صحة المرأة المصرية، والتى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتقديم التوعية والعلاج للسيدات بداية من 18 عامًا بالمجان، وكذا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، لتقديم خدمات الكشف المبكر للسيدات الحوامل عن أمراض الإيدز والزهرى وفيروس "بى".

وخلال الاجتماع عرض مسؤولو الشركات المتخصصة مقترحاتهم للخطة الإعلامية للمشروع، الذى يحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة السياسية.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف الجوانب الخاصة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، وذلك تمهيداً لإطلاقه قريباً، وتفعيل برامجه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

