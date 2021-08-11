سفير مصر فى بيروت يبحث مع رئيس النواب اللبنانى المستجدات السياسية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، مع سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، آخر المستجدات السياسية فى البلاد، وذلك خلال لقائها اليوم بمقر مجلس النواب اللبنانى فى عين التينة ببيروت.





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